Краснодарский активист потребовал отставки мэра

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Черкасов обратился к Владимиру Путину, призвав отправить в отставку мэра Краснодара в связи с утратой доверия. Причиной обращения стало игнорирование властями города мнения жителей о застройке Рождественской набережной.

Как писал "Кавказский узел", общественное обсуждение планов строительства храма на набережной в краснодарском микрорайоне Юбилейный продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты. Активисты Юбилейного микрорайона подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны 18 октября, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона, отказались власти согласовать и митинг на 26 октября. Власти Краснодара отклонили все возражения жителей против застройки Рождественской набережной, но приняли к сведению сообщения сторонников строительства храма. Активисты назвали действия администрации глумлением.

Активист и бывший кандидат в депутаты Краснодарской гордумы от КПРФ Виталий Черкасов 25 октября отправил Владимиру Путину письмо с призывом отправить в отставку мэра Краснодара Евгения Наумова в связи с утратой доверия, передает "Горизонтальная Россия" (внесена в реестр иноагентов).

Причиной стал результат общественных обсуждений застройки Рожественской набережной, в ходе которого чиновники отклонили 1,5 тысячи возражений против строительства храма. Черкасов заявил, что попытка Наумова застроить площадь на набережной привела к конфликту жителей микрорайона с РПЦ, который будет только разрастаться. Помимо отставки мэра активист призвал «прекратить бесконтрольное финансирование религиозных организаций» и запретить им застраивать зеленые зоны.

Если Путин откажется отправить мэра в отставку, Черкасов пообещал начать сбор подписей за прекращение полномочий Наумова из-за нарушения межконфессионального согласия , согласно закону «Об общих принципах организации местного самоуправления» (№ 33-ФЗ).

"Попытки незаконного изъятия общественной зеленой зоны у жителей ЮМР вызывают законные возмущения. Ранее жители уже отбили попытки застройщиков возвести здесь многоэтажки. Застройка набережной противоречит Стратегии Краснодара 2030, нарушает градостроительные нормативы. Вместо 16 кв. м. озелененных территорий, положенных по нормативам, на 1 жителя Юбилейного микрорайона приходится менее 2 квадратных метров. Прошу принять меры для недопущения захвата зеленых зон религиозными организациями и ввести на федеральном уровне запрет возведения на территории зеленых зон религиозных сооружений и объектов. В Краснодаре чиновники и депутаты в 2020 году ввели право возводить религиозные объекты практически в каждой функциональной зоне, включая рекреационные зоны. Там, где запрещено строить любые социальные объекты. И в результате сейчас в заключении чиновники по сути издеваются над жителями, отклоняя их аргументированные возражения. Саму возможность застройки зеленых зон религиозными объектами они толкуют уже как норму права", - заявил в частности, Черкасов в своем Telegram-канале.