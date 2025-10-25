×

Главная   /   Лента новостей
18:37, 25 октября 2025

Мэрия Краснодара проигнорировала возражения жителей против строительства храма

Храм появится на Рождественской набережной. Скриншот фото из Telegram-канала "Осторожно новости" от 25.10.25, https://t.me/ostorozhno_novosti/42482

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Краснодара отклонили все возражения жителей против застройки рождественской набережной, но приняли к сведению сообщения сторонников строительства храма. Активисты назвали действия администрации глумлением.

Как писал "Кавказский узел", общественное обсуждение планов строительства храма на набережной в краснодарском микрорайоне Юбилейный продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты.активисты Юбилейного микрорайона подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны 18 октября, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона, отказалась власти согласовать и митинг на 26 октября. 

Администрация опубликовала итоги обсуждений застройки Рождественской набережной. Всего свои замечания, возражения или же согласие выразили 1928 человек. Из них свыше 1400 людей выступили против строительства храма, их доводы отклонили. Чуть больше 430 выступили за, их доводы приняли, пишет 93.ru.

В большинстве возражений жители ЮМР говорили, что существующих храмов достаточно, они редко бывают забиты людьми, и району, где много семей с детьми, намного нужнее зеленая зона и место, где можно гулять вдали от проезжей части. Также много раз упоминался градостроительный норматив, что на 1 человека положено 16 квадратных метров зеленых зон, а в ЮМР это значение итак в разы меньше — 2 квадратных метра на человека.

«Возражаю против строительства храмового религиозного комплекса в ЮМР. Считаю, что наличие храма Рождества Христова и часовни Солунского вполне достаточно для нашего мкр. А финансовые средства можно было бы направить на что-то другое».

«В нашем Юбилейном микрорайоне уже есть огромный храм и часовня. В большом храме никогда не бывает очередей, и он часто пустует. Нет надобности в строительстве храма еще бОльшего размера. К тому же, в нашем районе не хватает зеленых зон. По проекту — храм забирает большую часть пешеходной набережной, включая детский спортивный уголок. Вся моя семья проживает в Юбилейном микрорайоне с момента его появления — мы решительно против!»

В Юбилейном микрорайоне критически мало общественных пространств, их нельзя застраивать

«Считаю, что застройка зеленой зоны преступно усугубит имеющееся десятикратное нарушение обеспеченности жителей ЮМР озелененными территориями, вопреки Закону, установившему градостроительные нормативы в размере 16 кв. м. на 1 человека».

«В Юбилейном микрорайоне критически мало общественных пространств, их нельзя застраивать. Место, предлагаемое к застройке является одним из немногих, если не единственным, где может собраться большое количество людей для каких-либо праздников, торжественных событий без ущерба для движения транспорта. <…> Не отнимайте набережную у жителей района!»-  процитировало издание ряд возражений.

К каждому возражению, которое приведено полностью, сотрудники администрации прикрепили ответ, в большинстве случаев типичный. Власти напомнили, что Генплан уже принят и в нем выделен участок под храм. А что касается высоты и площади церкви, то это «будет уточнено на стадии проектирования». Кроме того, чиновники указали, что "документация по планировке территории разработана при условии соблюдения нормативной потребности обеспечения озеленёнными территориями", — говорится в ответе мэрии.

Были и высказывания за. "Очень хорошо, что выделена территория под строительство храма. В такое нелёгкое время как сейчас (мой муж участник СВО), очень нужна духовная поддержка, чтоб у военнослужащих, их семей и просто неравнодушных людей была возможность молиться и надеяться, что наши ребята останутся живыми, здоровыми и возвратятся домой", - написал один из участников обсуждения. 

Другой указал, что "действующего в районе храма уже стало недостаточно для прихожан. Людям приходится стоять службы на улице, особенно в большие праздники".

Считаю ответ комиссии на мои замечания, как и на замечания сотен жителей - глумлением над людьми, здравым смыслом, народным мнением и демократией

На сообщения в поддержку храма сотрудники мэрии написали: «принято к сведению». В результате проект планировки территории был утвержден.

"Считаю ответ комиссии на мои замечания, как и на замечания сотен жителей - глумлением над людьми, здравым смыслом, народным мнением и демократией", - прокомментировал заключение комиссии в своем Telegram-канале депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов.

Активистка Яна Антонова, которая также выступала против застройки набережной, процитировала в свое Telegram-канале одно из обращений в поддержку строительства за авторством Романа Косолапова, которое власти города приняли к сведению. Начинается оно : "Я никогда не был в Краснодаре". "Комиссия и Косолапов (который никогда не бывал в Краснодаре) решили поиздеваться над жителями Юбилейного, чьи мотивированные возражения на тысячах страницах были отклонены?", - прокомментировала она.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан.

Автор: "Кавказский узел"

