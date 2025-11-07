×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
05:43, 7 ноября 2025

Боец из Туапсинского района убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Устян убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 785 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 23 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 784 бойцов с Кубани.

О том, что в зоне специальной военной операции был убит житель села Георгиевское Туапсинского района Юрий Устян, сообщила в своем телеграм-канале администрации сельского поселения. Похороны бойца проходили 6 ноября на кладбище Георгиевского.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 785 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, в том числе с Кубани.

Автор: Кавказский узел

