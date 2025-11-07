Боец из Туапсинского района убит в военной операции

Юрий Устян убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 785 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 23 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 784 бойцов с Кубани.

О том, что в зоне специальной военной операции был убит житель села Георгиевское Туапсинского района Юрий Устян, сообщила в своем телеграм-канале администрации сельского поселения. Похороны бойца проходили 6 ноября на кладбище Георгиевского.