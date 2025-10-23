Власти озвучили имя убитого комбатанта из Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Барабаш убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 784 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 15 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 783 бойцов из Краснодарского края.

Имя убитого в ходе боевых действий уроженца станицы Крыловской Дениса Барабаша было озвучено в связи с проведением в этом населенном пункте турнира по вольной борьбе в его честь. Барабаш отслужил срочную службу, был ветераном боевых действий. Его мобилизовали в 2022 году, в 2025 году он погиб, говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Крыловского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 784 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, в том числе с Кубани.