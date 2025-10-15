Боец из Краснодарского края убит в военной операции

Алексей Кодышкин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 783 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 9 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 782 бойцов из Краснодарского края.

В военной операции погиб Алексей Кодышкин из Краснодарского края, сообщил 14 октября в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 783 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, в том числе с Кубани.