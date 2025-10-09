×

11:50, 9 октября 2025

Власти опубликовали имя убитого военного из Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Григорий Зайцев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 782 бойцов из Краснодарского края. 

Как писал "Кавказский узел", к 3 октября власти и силовики назвали имена не менее 781 бойца из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Имя Григория Зайцева было названо в отчете о поздравлении 9-летнего сына убитого с днем рождения заместителем главы Щербиновсго района Натальей Шевченко. Детали биографии за исключением времени смерти - июнь 2024 года - в отчете, опубликованном в телеграм-канале администрации в отчете не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 782 бойца из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

