Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Ратушняк убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1479 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1478 бойцов из Волгоградской области.

В специальной военной операции убит камышанин Александр Ратушняк, сообщила администрация Камышина в своем Telegram-канале. Другие подробности биографии бойца и его гибели в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1478 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

