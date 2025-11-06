×

Кавказский узел

13:00, 6 ноября 2025

Апелляционный суд в Баку утвердил отказ зарегистрировать брак арестованной журналистки

Кямран Мамедли и Айтадж Ахмедова. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://www.meydan.tv/, Фатима Мовламлы / JAMnews https://jam-news.net/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на запрет арестованной журналистике Айтадж Ахмедовой и зоозащитнику Кямрану Мамедли зарегистрировать брак. Пара намерена вновь обратиться в суд первой инстанции.

Как писал "Кавказский узел", в апреле арестованная журналистка  Meydan TV Айтадж Ахмедова (Тапдыг) заявила, что ей не позволяют выйти замуж за зоозащитника Кямрана Мамедли. Журналистка подчеркнула, что для восстановления своих прав обратится в суд. В июне суд первой инстанции отказался удовлетворить иск журналистки к администрации Бакинского следственного изолятора №1, которая запретила ей бракосочетание. 26 сентября Бакинский апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в районный суд. Хатаинский районный суд Баку 23 октября рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения.

По словам журналистки, в январе 2025 года она написала заявление для бракосочетания, а спустя два месяца получила ответ от руководства бакинского СИЗО-1 о том, что следствие "не разрешает" ей вступить в брак. Бракосочетание регистрируется не на основе разрешения или согласия следственных органов, а на основе Семейного кодекса, и содержание под арестом не лишает человека права на вступление в брак, подтвердил бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров.

Рассмотрение жалобы Тапдыг и Мамедли состоялось в Бакинском апелляционном суде 4 ноября, но суд оставил жалобу без удовлетворения,  не приведя каких-либо доводов, сообщил  корреспонденту "Кавказского узла" Кямран Мамедли.

Юридически невозможно на законной основе запрещать двум гражданам регистрировать брак

"Юридически невозможно на законной основе запрещать двум гражданам регистрировать брак. Поэтому суд всего лишь вынес постановление со словами «не удовлетворить жалобу", - рассказал Мамедли.

По словам активиста, во время судебного заседания один из конвоиров пытался помешать его коммуникации с Айтадж, что было для необходимо для отстаивания своей позиции перед судом.

"Сразу по окончанию заседания, он, схватив меня, попытался вывести из зала, чтобы помешать нам с Айтадж попрощаться. Только после протестов Айтадж он отпустил меня и отошел немного в сторону. В предыдущий раз в апелляционном суде он же оказал физическое давление на Айтадж в месте временного содержания заключенных в здании суда. После того, как мы предали это огласке, в этот раз он там не появлялся», - сказал Мамедли.

 Он отметил, что намерен вновь обратится в районный суд для принятия решения о снятии запрета на регистрацию брака. "Мы настойчиво будем добиваться обеспечения наших конституционных прав на брак", - отметил  Мамедли.

Сотрудник БАС подтвердил, что совместная жалоба Ахмедовой и Мамедли была отклонена судом. При этом служащий суд отказался от комментариев, подчеркнув, что "решение судей основывается на законе и не комментируется".

Получить комментарии в Пенитенциарной службе, в ведении которых находятся конвоиры, не удалось.

Воспрепятствование заключению брака арестанткой неправомерно, указал ранее эксперт в области права.

Право на заключение брака гарантировано статьей 34 Конституции Азербайджана и носит прямой характер, то есть это право никем не может быть ограничено. Человек, содержащийся в СИЗО или уже отбывающий наказание по решению суда в колонии, никак не лишается этого права. Руководство учреждения должно создать условия для приглашения сотрудника ЗАГС для регистрации брака", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист, пожелавший остаться анонимным. 

При этом он отметил, что такое нарушение прав арестованных по политическим мотивам в Азербайджане практикуется. "К сожалению, реализации некоторых их прав, в частности, на заключение нотариальной сделки по выдаче доверенности или вступлении в брак, создаются препятствия. Я помню, как создавались препятствия для регистрации брака в колонии оппозиционеру Сеймуру Хази с активисткой Нигяр Ягублу. Только после того как это получило огласку в СМИ, сотрудников ЗАГС допустили в колонию. Но сейчас времена другие, в стране и независимой прессы-то не осталось", - добавил правозащитник.

Дело Meydan TV, по которому арестованы Айтадж Тапдыг и ряд ее коллег, было возбуждено в декабре 2024 года. После ареста журналисты заявили о невиновности, а их адвокаты - об отсутствии доказательств в деле. "Из обвинения неясно вообще, в чем вина Айтадж Тапдыг, какое она имела отношения к предполагаемой контрабанде. Журналистка сама заявила, что все это надуманно, и истинная цель ареста - наказать ее за профессиональную деятельность", - сказал, в частности, адвокат Джавад Джавадов.

К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

