Суд в Баку повторно запретил арестованной журналистке выйти замуж

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Районный суд в Баку вновь отказался удовлетворить жалобу журналистки Meydan TV Айтадж Ахмедовой на запрет бракосочетания в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", в апреле арестованная журналистка Meydan TV Айтадж Ахмедова (Тапдыг) заявила, что ей не позволяют выйти замуж за зоозащитника Кямрана Мамедли. Журналистка подчеркнула, что для восстановления своих прав обратится в суд. В июне суд первой инстанции отказался удовлетворить иск журналистки к администрации Бакинского следственного изолятора №1, которая запретила ей бракосочетание. 26 сентября Бакинский апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в районный суд.

По словам журналистки, в январе 2025 года она написала заявление для бракосочетания, а спустя два месяца получила ответ от руководства бакинского СИЗО-1 о том, что следствие "не разрешает" ей вступить в брак. Бракосочетание регистрируется не на основе разрешения или согласия следственных органов, а на основе Семейного кодекса, и содержание под арестом не лишает человека права на вступление в брак, подтвердил бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров.

Хатаинский районный суде Баку 23 октября вновь рассмотрел жалобу Айтадж Ахмедовой (Тапдыг) на отказ в бракосочетании с зоозащитником Кямраном Мамедли в СИЗО-1. Суд впервые рассматривал жалобу журналистки по существу, сообщил Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

«До сих пор нам лишь в устной форме отказывали в регистрации брака и не давали письменных ответов. По этой причине, из-за отсутствия письменного документа, суды отказывались рассматривать жалобу по существу под предлогом «отсутствия доказательств», - пояснил Мамедли.

В этот раз, отметил он, суд заслушал его доводы и доводы Айтадж Ахмедовой, но отказался удовлетворить жалобу. «Судья Айгюн Гасанова объявила лишь резолютивную часть решения. В течение трех дней нам должны выдать решение суда и тогда мы узнаем, по каким основаниям суд, не удовлетворив жалобу, воспрепятствовал вступлению в брак двух молодых людей», - сказал Мамедли, отметив, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.

Сотрудник Хатаинского суда лишь подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что суд отказался удовлетворить жалобу Ахмедовой.

Воспрепятствование заключению брака арестанткой неправомерно, указал эксперт в области права. «Право на заключение брака гарантировано статьей 34 Конституции Азербайджана и носит прямой характер, то есть это право никем не может ограничено. Человек, содержащийся в СИЗО или уже отбывающий наказание по решению суда в колонии, никак не лишается этого права. Руководство учреждения должно создать условия для приглашения сотрудника ЗАГС для регистрации брака», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист, пожелавший остаться анонимным.

При этом он отметил, что такое нарушение прав арестованных по политическим мотивам в Азербайджане практикуется. «К сожалению, реализации их некоторых прав, в частности на заключение нотариальной сделки по выдаче доверенности или вступлении в брак, создаются препятствия. Я помню, как создавались препятствия для регистрации брака в колонии оппозиционеру Сеймуру Хази с активисткой Нигяр Ягублу. Только после того, как это получило огласку в СМИ, сотрудников ЗАГС допустили в колонию. Но сейчас времена другие, в стране и независимой прессы-то не осталось», - добавил правозащитник.

Дело Meydan TV, по которому арестованы Айтадж Тапдыг и ряд ее коллег, было возбуждено в декабре 2024 года. После ареста журналисты заявили о невиновности, а их адвокаты - об отсутствии доказательств в деле. "Из обвинения неясно вообще, в чем вина Айтадж Тапдыг, какое она имела отношения к предполагаемой контрабанде. Журналистка сама заявила, что все это надуманно, и истинная цель ареста - наказать ее за профессиональную деятельность", - сказал, в частности, адвокат Джавад Джавадов.