×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:30, 24 октября 2025

Суд в Баку повторно запретил арестованной журналистке выйти замуж

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Районный суд в Баку вновь отказался удовлетворить жалобу журналистки Meydan TV Айтадж Ахмедовой на запрет бракосочетания в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", в апреле арестованная журналистка  Meydan TV Айтадж Ахмедова (Тапдыг) заявила, что ей не позволяют выйти замуж за зоозащитника Кямрана Мамедли. Журналистка подчеркнула, что для восстановления своих прав обратится в суд. В июне суд первой инстанции отказался удовлетворить иск журналистки к администрации Бакинского следственного изолятора №1, которая запретила ей бракосочетание. 26 сентября Бакинский апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в районный суд. 

По словам журналистки, в январе 2025 года она написала заявление для бракосочетания, а спустя два месяца получила ответ от руководства бакинского СИЗО-1 о том, что следствие "не разрешает" ей вступить в брак. Бракосочетание регистрируется не на основе разрешения или согласия следственных органов, а на основе Семейного кодекса, и содержание под арестом не лишает человека права на вступление в брак, подтвердил бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров.

Хатаинский районный суде Баку 23 октября вновь рассмотрел жалобу Айтадж Ахмедовой (Тапдыг) на отказ в бракосочетании с зоозащитником Кямраном Мамедли в СИЗО-1. Суд впервые рассматривал жалобу журналистки по существу, сообщил Мамедли корреспонденту «Кавказского узла». 

«До сих пор нам лишь в устной форме отказывали в регистрации брака и не давали письменных ответов. По этой причине, из-за отсутствия письменного документа, суды отказывались рассматривать жалобу по существу под предлогом «отсутствия доказательств», - пояснил Мамедли.

В этот раз, отметил он, суд заслушал его доводы и доводы Айтадж Ахмедовой, но отказался удовлетворить жалобу. «Судья Айгюн Гасанова объявила лишь резолютивную часть решения. В течение трех дней нам должны выдать решение суда и тогда мы узнаем, по каким основаниям суд, не удовлетворив жалобу, воспрепятствовал вступлению в брак двух молодых людей», - сказал Мамедли, отметив, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.

Сотрудник Хатаинского суда лишь подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что суд отказался удовлетворить жалобу Ахмедовой. 

Воспрепятствование заключению брака арестанткой неправомерно, указал эксперт в области права. «Право на заключение брака гарантировано статьей 34 Конституции Азербайджана и носит прямой характер, то есть это право никем не может ограничено. Человек, содержащийся в СИЗО или уже отбывающий наказание по решению суда в колонии, никак не лишается этого права. Руководство учреждения должно создать условия для приглашения сотрудника ЗАГС для регистрации брака», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист, пожелавший остаться анонимным. 

При этом он отметил, что такое нарушение прав арестованных по политическим мотивам в Азербайджане практикуется. «К сожалению, реализации их некоторых прав, в частности на заключение нотариальной сделки по выдаче доверенности или вступлении в брак, создаются препятствия. Я помню, как создавались препятствия для регистрации брака в колонии оппозиционеру Сеймуру Хази с активисткой Нигяр Ягублу. Только после того, как это получило огласку в СМИ, сотрудников ЗАГС допустили в колонию. Но сейчас времена другие, в стране и независимой прессы-то не осталось», - добавил правозащитник.

Дело Meydan TV, по которому арестованы Айтадж Тапдыг и ряд ее коллег, было возбуждено в декабре 2024 года. После ареста журналисты заявили о невиновности, а их адвокаты - об отсутствии доказательств в деле. "Из обвинения неясно вообще, в чем вина Айтадж Тапдыг, какое она имела отношения к предполагаемой контрабанде. Журналистка сама заявила, что все это надуманно, и истинная цель ареста - наказать ее за профессиональную деятельность", - сказал, в частности, адвокат Джавад Джавадов.

К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям .

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:34, 24 октября 2025
Волгоградский аэропорт закрыт на фоне угрозы дронов
23:47, 23 октября 2025
Осквернивший Вечный огонь арестован в Краснодарском крае
22:48, 23 октября 2025
Глава общины Масис Давид Амбарцумян приговорен к лишению свободы
21:37, 23 октября 2025
Двое бойцов из Ростовской области убиты в зоне СВО
19:46, 23 октября 2025
Дарья Полюдова объявила голодовку
18:07, 23 октября 2025
Дошло до суда дело о нападении на силовиков в Нальчике
Все события дня
Новости
Афган Садыгов. Фото: IPN Interpressnews
15:35, 23 октября 2025
Азербайджанский журналист Афган Садыгов арестован в Тбилиси на 14 суток
Бахруз Самедов. Фото: https://jam-news.net/
10:50, 23 октября 2025
Осужденный в Азербайджане политолог Самедов помещен в карцер
Афган Садыгов на проспекте Руставели. Фото: Sevinc Sadıqova / Facebook*
02:57, 23 октября 2025
Азербайджанский журналист задержан в Тбилиси в связи с протестами
00:51, 23 октября 2025
Рубен Варданян объяснил отказ от услуг адвоката по соглашению
Флаг Азербайджана. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
18:39, 22 октября 2025
Транзит грузов в Армению стал пробным камнем в экономическом взаимодействии Баку и Еревана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Абакар Аьакаров. Кадр видеотрансляции на YouTube.
23 октября 2025, 20:39
Суд в Дагестане направил в Турцию запрос о смерти Абакарова

Избиение школьника. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chernovik_new/5234
23 октября 2025, 16:33
В Дагестане уволен присутствовавший при избиении школьника учитель

Афган Садыгов. Фото: IPN Interpressnews
23 октября 2025, 15:35
Азербайджанский журналист Афган Садыгов арестован в Тбилиси на 14 суток

Марина Ершова. Скриншот видео https://www.youtube.com/live/nOA7QIsgj5k
23 октября 2025, 13:44
Детский омбудсмен Ставрополья Адаменко попала под санкции Евросоюза

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше