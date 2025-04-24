Журналистка Meydan TV пожаловалась на препятствия вступлению в брак

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Содержащаяся под арестом журналистка Meydan TV Айтадж Тапдыг заявила об ограничении ее прав на вступление в брак. Запрет на брак нарушает конституционные права, подчеркнул юрист.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Ага, 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, а 1 марта - журналистку Фатиму Мовламлы. 6 марта суд в Баку отказал Айтадж Тапдыг в переводе под домашний арест.

Айтадж Тапдыг распространила публичное заявление о том, что ей мешают вступить в брак.

"Мало того, что меня арестовали по клеветническому обвинению, так в Бакинском СИЗО-1, нарушается мое право на вступление в брак. Несмотря на то, что я еще в январе написала заявление для бракосочетания, все еще не создаются условия, для соблюдения необходимых процедур", - говорится в заявлении Тапдыг, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" от ее близких.

Она отмечает, что только спустя два месяца после подачи заявления она получила ответ от руководства СИЗО о том, что следствие «не разрешает» ей вступить в брак.

По словам журналистки, хотя руководитель следственной группы Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) Самир Исмайлов в начале говорил, что «проблем (для вступления в брак) нет», однако позднее устно заявил, что «разрешения нет».

"Это свидетельствует, что незаконный запрет поступил не из ГУПГБ, а из настоящей «следственной группы». Невидимый голос, санкционировавший мой арест, теперь накладывает вето и на мое бракосочетание", - далее пишет Айтадж Тапдыг.

Она сообщает, что молодым человеком, с которым они хотят пожениться, является зоозащитник Кямран Мамедли.

Азербайджанский зоозащитник Кямран Мамедли был задержан 15 ноября 2024 года, когда проводил одиночную акцию протеста на пространстве климатической конференции COP29 против отстрела бездомных собак. Молодой человек поднялся на стул в "зеленой зоне", где проводят мероприятия НПО, компании и общественные организации, развернул плакат с надписью: "Азербайджанские власти расстреливают собак на улицах!" и начал скандировать этот лозунг. Силовики задержали его на несколько часов. Охрана конференции применила силу к журналисткам, которые освещали акцию. 2 декабря стало известно, что МВД ввело запрет на выезд Мамедли из страны. Молодой человек связал это с протестной акцией. Мамедли был задержан вместе с сотрудницей Meydan TV Айтадж Тапдыг 6 декабря и отпущен спустя сутки. Мамедли рассказал, что силовики пытали его, требуя код от телефона.

"Этот запрет является и давлением на общественную деятельность зоозащитника Кямрана Мамедли, с которым мы хотим пожениться. Подобно тому как незаконное выдвинутое мне обвинение в связи с моей журналистской деятельностью, также лишены правовой основе отказ мне во вступлении в брак", - подчеркивает журналистка.

Она указывает, что для восстановления своих прав она обратится в суд.

Вступление в брак является неотъемлемым правом гражданина Азербайджана, гарантированным статьей 34 Конституции Азербайджана и статьей 12 Европейской конвенции прав и свобод человека, сказал в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» юрист, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров.

"Бракосочетания регистрируется не на основе разрешения или согласия следственных, или иных органов, а на основе правового регулирования, установленного Семейным кодексом. Содержание под арестом не устраняет права на вступление в брак", - сказал Сафаров.

По его словам, в статьях 11 и 12 Семейного кодекса четко обозначены случаи, препятствующие вступлению в брак и среди них нет основания запрета по причине содержания под стражей.

В частности, пояснил Сафаров запрещается брак между близкими родственниками (родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками, родными и сводными (имеющими общего отца или мать) братьями и сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, одно из которых или оба состоят в другом браке; лицами, одно из которых или оба признаны судом недееспособными вследствие душевной болезни или умственной отсталости.

Кроме того, в статье 15.2 закона «Об обеспечении прав и свобод лиц в местах заключения», а также статьях 8.1.26 и 29 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов заключенные в период содержания под стражей имеют право на бракосочетание и участия в других семейно-правовых отношениях, продолжил он.

“Поэтому воспрепятствование вступлению в брак со стороны должностных лиц следственных органов или пенитенциарных учреждений, мотивированное необоснованными субъективными соображениями, не имеющими под собой правовой основы и противоречащими автономии частной жизни, является грубым нарушением права на личную жизнь", - отметил юрист.

Представители ГУБПГБ и Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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