11:04, 5 ноября 2025

Три ребенка остаются в больнице после массового отравления в Дагестане

Больница Казбековского района. Фото: https://kazbekcrb.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из больницы Казбековского района выписаны трое из шести детей, которые были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции.

Как писал "Кавказский узел", к 1 ноября у 10 детей из села Дылым Казбековского района  были обнаружены симптомы кишечной инфекции. Шестеро из них были госпитализированы в инфекционное отделение Казбековской ЦРБ, остальные направлены на амбулаторное лечение. К 2 ноября состояние госпитализированных улучшилось, сообщил Минздрав Дагестана.

Три ребенка, госпитализированных с признаками кишечной инфекции, выписаны из Казбековской ЦРБ после проведённого лечения, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Минздрав Дагестана.

"На сегодня в стационаре пока остаются трое детей. Состояние их ближе к удовлетворительному, в скором времени они также будут выписаны домой", - говорится в публикации.

Напомним, по результатам лабораторных исследований установлен возбудитель заболевания в Дылыме – шигелла (возбудитель дизентерии). По данным Роспотребнадзора, дети заразились от сотрудников детских садов. Детские учреждения в селе временно закрыты.

В июне 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Роспотребнадзор заявил, что источником заражения стала водопроводная вода. В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водой, тогда к врачам обратились 359 человек. По итогам расследования уголовного дела руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали специалисты.

Автор: "Кавказский узел"

