Улучшилось состояние пострадавших в Дагестане детей

Шесть детей, госпитализированных из дагестанского села Дылым с симптомами кишечной инфекции, остаются в районной больнице, их состояние улучшилось.

Как писал "Кавказский узел", к 1 ноября у 10 детей из села Дылым Казбековского района были обнаружены симптомы кишечной инфекции. Шестеро из них были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно, сообщил Минздрав Дагестана.

Состояние детей, госпитализированных в инфекционное отделение Казбековской ЦРБ, улучшилось, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Минздрав Дагестана.

"На фоне проводимого лечения дети чувствуют себя хорошо, отмечается положительная динамика течения острой кишечной инфекции. На сегодняшнее утро новых поступивших с симптомами кишечной инфекции нет", - говорится в публикации.

Глава Казбековского района сегодня утром встретился с главврачом больницы, отчиталась районная администрация. "Руководитель медучреждения доложил, что на настоящий момент новых поступлений детей с симптомами ОКИ в больницу не было. В стационаре инфекционного отделения по-прежнему находятся шестеро заболевших, их состояние не вызывает опасений и после завершения курса терапии маленьких пациентов выпишут", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

Напомним, в июне 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения стала водопроводная вода. В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водой, тогда к врачам обратились 359 человек. По итогам расследования уголовного дела руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали специалисты.