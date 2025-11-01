Десять человек обратились к врачам в Дагестане с симптомами отравления

С симптомами кишечной инфекции госпитализированы шесть детей из селения Дылым Казбековского района, еще четверо лечатся дома, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Следком отчитался об уголовном деле по факту отравления.

В течение нескольких дней 10 детей с признаками кишечной инфекции обратились к врачам в Казбековском районе Дагестана. Шестеро из них были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

"Тяжелых случаев болезни нет", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Администрация Казбековского района сообщила, что все заболевшие - жители селения Дылым. "Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение. Медики проводят подворовые обходы для выявления возможных заболевших", - проинформировала администрация в своем Telegram-канале.

Отобраны пробы пищи в детсадах и воды в водопроводной сети. По результатам обследования водопроводной сети мест подсоса канализации и протечек не обнаружено. Администрация отметила, что картина течения заболевания у детей разнится. Однако в качестве дополнительной меры решено ввести умеренное хлорирование до 5 ноября.

Следком Дагестана сообщил об уголовном деле по факту отравления. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек было госпитализировано в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.

