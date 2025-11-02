Детские сады закрыты в Дылыме после массового отравления

Причиной отравления детей в селе Дылым стал возбудитель дизентерии и несоблюдение санитарных норм сотрудниками детсадов. Детские учреждения в селе временно закрыты.

Как писал "Кавказский узел", к 1 ноября у 10 детей из села Дылым Казбековского района были обнаружены симптомы кишечной инфекции. Шестеро из них были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно, сообщил Минздрав Дагестана. К сегодняшнему дню состояние детей улучшилось.

По результатам лабораторных исследований был установлен возбудитель заболевания в Дылыме – шигелла (возбудитель дизентерии), сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Дагестану



"По предварительным выводам реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов, у которых также выявлен возбудитель дизентерии. Механизм передачи инфекции - фекально-оральный, путь передачи – контактно-бытовой. С целью локализации случаев проводится весь необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая проведение заключительной дезинфекции. В настоящее время деятельность детских садов приостановлена", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев распорядился провести внеплановые проверки во всех школах и детских садах района. "По итогам расследования установлено, что причиной заражения стало нарушение санитарных норм. Глава района назвал подобную халатность недопустимой и подчеркнул, что к виновным сотрудникам будут применены дисциплинарные меры", - говорится в Telegram-канале районной администрации.

Напомним, в июне 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения стала водопроводная вода. В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водой, тогда к врачам обратились 359 человек. По итогам расследования уголовного дела руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали специалисты.