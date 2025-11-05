Житель Кабардино-Балкарии обвинен в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Кабардино-Балкарии отчитались о завершении расследования дела об оправдании терроризма. По версии следствия, местный житель опубликовал в соцсети текст с призывами к насильственным действиям по признаку религиозной принадлежности.

Следственным отделом по Чегемскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя республики 1994 года рождения. Он обвиняется публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) 1 , информирует сегодня Следственный комитет республики в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей текст, в котором содержались высказывания, оправдывающие идеологию терроризма, в том числе совершение насильственных действий по признаку религиозной принадлежности, уточняет ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что причастный к оправданию терроризма житель Кабардино-Балкарии оштрафован на 450 тысяч рублей.

Ранее с аналогичным обвинением столкнулась журналистка Надежда Кеворкова. Она была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое было включено в перечень террористических организаций. Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей.

Сын Кеворковой 13 марта организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана. 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан".