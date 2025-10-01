Житель Чегема получил штраф по делу об оправдании терроризма в Интернете

Причастный к оправданию терроризма житель Кабардино-Балкарии оштрафован на 450 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в мае 45-летний житель Кабардино-Балкарии был обвинен в оправдании терроризма из-за публикаций в соцсети. Мужчина помещен под домашний арест.

"Обвиняемый в одной из социальных сетей создал аккаунт, в котором разместил общедоступные публикации, содержащие высказывания, оправдывающие террористическую деятельность и пропагандирующие распространение идеологии международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - приводилась ранее версия следствия. Название запрещенной организации не указывалось

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя города Чегем по делу о публичном оправдании терроризма. Подсудимый оштрафован на 450 тысяч рублей, а также лишен права в течение 2 лет заниматься администрированием интернет-сайтов, говорится в сообщении в телеграм-канале управления МВД по СКФО.

Отметим, что жителю Чегема инкриминировали часть 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма), предусматривающую максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.

"Фигурант с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет распространял материалы, содержащие оправдание терроризма", - говорится в сообщении МВД. Какие именно публикации инкриминированы жителю Чегема и в чем заключалось оправдание терроризма, ведомство не конкретизировало.

Напомним, что в сентябре военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальному сроку в 2,5 года уроженца Котово Волгоградской области, признав его виновным в оправдании терроризма после комментариев о теракте в Дербенте. Кроме того, личные данные осужденного были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее с аналогичным обвинением столкнулась журналистка Надежда Кеворкова. Она была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое было включено в перечень террористических организаций. Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей.

Сын Кеворковой 13 марта организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана. 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан".