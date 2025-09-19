Житель Котово получил срок за оправдание теракта в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Котово Волгоградской области признав его виновным в оправдании терроризма после комментариев о теракте в Дербенте.

Дело 49-летнего Александра Пономарева, задержанного в Волгоградской области сотрудниками ФСБ, рассматривал Южный окружной военный суд. Мужчина обвинялся в пропаганде террористической деятельности через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, Пономарев публиковал комментарии в неких “антироссийских мессенджерах”, высказываясь в поддержку насилия в отношении россиян. “В частности, такую позицию он озвучил после теракта, совершенного боевиками в городе Дербент республики Дагестан, который произошел 23 июня 2024 года”, - пишет сегодня со ссылкой на областное управление ФСБ информагентство “Высота 102”.

Суд приговорил Пономарева к двум годам и шести месяцам колонии с запретом на администрирование интернет-сайтов в течение двух лет после освобождения. Приговор вступил в законную силу, отмечает сегодня "Волгоградская правда".

Согласно данным картотеки Южного окружного военного суда, дело против Александра Пономарева поступило в суд в апреле, приговор ему огласили в конце июля.

Личные данные уроженца Котово 1976 года рождения были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмонитринга в конце января, следует из сообщений бота, отслеживающего обновления перечня.

