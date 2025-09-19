×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
20:36, 19 сентября 2025

Житель Котово получил срок за оправдание теракта в Дагестане

Задержание Александра Пономарева. Кадр оперативного видео УФСБ по Волгоградской области.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Котово Волгоградской области признав его виновным в оправдании терроризма после комментариев о теракте в Дербенте.

Дело 49-летнего Александра Пономарева, задержанного в Волгоградской области сотрудниками ФСБ, рассматривал Южный окружной военный суд. Мужчина обвинялся в пропаганде террористической деятельности через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, Пономарев публиковал комментарии в неких “антироссийских мессенджерах”, высказываясь в поддержку насилия в отношении россиян. “В частности, такую позицию он озвучил после теракта, совершенного боевиками в городе Дербент республики Дагестан, который произошел 23 июня 2024 года”, - пишет сегодня со ссылкой на областное управление ФСБ информагентство “Высота 102”. 

23 июня 2024 года, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Суд приговорил Пономарева к двум годам и шести месяцам колонии с запретом на администрирование интернет-сайтов в течение двух лет после освобождения. Приговор вступил в законную силу, отмечает сегодня "Волгоградская правда". 

Согласно данным картотеки Южного окружного военного суда, дело против Александра Пономарева поступило в суд в апреле, приговор ему огласили в конце июля.

Личные данные уроженца Котово 1976 года рождения были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмонитринга в конце января, следует из сообщений бота, отслеживающего обновления перечня. 

Автор: "Кавказский узел"

