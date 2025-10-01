Шесть раненных при атаке дронов остаются в больницах Кубани

В больницах Новороссийска, Краснодара и Туапсе остаются шесть пациентов, пострадавших 24 сентября при атаке беспилотников и безэкипажных катеров.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.

В больницах Кубани продолжают лечиться шесть человек, пострадавших 24 сентября при атаке дронов в Новороссийске и Туапсинском округе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Все они находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет

"В Новороссийской больнице находятся три пациента, в краевой клинической больнице №1 [в Краснодаре] – два, и еще один – в Туапсинской. По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, все они находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет", - говорится в публикации.

Напомним, 24 сентября в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.