×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:00, 1 октября 2025

Шесть раненных при атаке дронов остаются в больницах Кубани

Пострадавшая квартира после атаки беспилотников. 1 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/kuban24/114936

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В больницах Новороссийска, Краснодара и Туапсе остаются шесть пациентов, пострадавших 24 сентября при атаке беспилотников и безэкипажных катеров.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.

В больницах Кубани продолжают лечиться шесть человек, пострадавших 24 сентября при атаке дронов в Новороссийске и Туапсинском округе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Все они находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет

"В Новороссийской больнице находятся три пациента, в краевой клинической больнице №1 [в Краснодаре] – два, и еще один – в Туапсинской. По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, все они находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет", - говорится в публикации.

Напомним, 24 сентября в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:18, 1 октября 2025
Трое полицейских из Дагогней арестованы по делу о пытках задержанных
09:19, 1 октября 2025
Восемь беспилотников сбиты в Ростовской области
06:36, 1 октября 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
01:41, 1 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
00:58, 1 октября 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
21:23, 30 сентября 2025
4
 Против Пугачевой подан третий иск после слов про Дудаева
Все события дня
Новости
Уборка мазута в Темрюкском районе. 23 июля 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13777
03:38, 1 октября 2025
Власти Кубани объяснили отказ от привлечения волонтеров к очистке пляжей от мазута
Проверка автобуса, Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 1 октября 2025
За неделю с 22 по 28 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Спор на избирательном участке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:59, 30 сентября 2025
Суд признал законным удаление члена избиркома с участка в Краснодаре
Андрей Марченко. Кадр видео TikTok / marton1881
20:09, 30 сентября 2025
Суд в Краснодаре арестовал владельца сети отелей Marton
Александр Власов в зале суда. 30 сентября 2025 г. Фото: https://t.me/opskuban/1311
17:13, 30 сентября 2025
Суд в Краснодаре арестовал атамана Власова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Сотрудник уголовного розыска в зале суда. 1 октября 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/sovetskiy.dag.sudrf?w=wall%3D218003592_483
01 октября 2025, 11:18
Трое полицейских из Дагогней арестованы по делу о пытках задержанных

БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01 октября 2025, 07:30
Энергоснабжение поселков в Ростовской области нарушено после атаки дронов

Андрей Марченко. Кадр видео TikTok / marton1881
30 сентября 2025, 20:09
Суд в Краснодаре арестовал владельца сети отелей Marton

Михаил Надежин. Фото: МЧС России
30 сентября 2025, 18:11
Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше