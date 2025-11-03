Шесть военных из Волгоградской области объявлены убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Среднеахтубинском районе переданы награды семьям шести военных, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1469 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1463 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7850 Не менее 3904 бойцов из СКФО и 3953 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В администрации Среднеахтубинского района переданы награды семьям шести военнослужащих, убитых в военной операции, сообщила 2 ноября в своем телеграм-канале районная администрация.

В публикации названы убитыми старший сержант Александр Юдин, рядовой Дмитрий Андреев, сержант Роман Русаков, рядовой Николай Мычак, ефрейтор Алексей Новоженин и рядовой Владимир Дубровин.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1469 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.