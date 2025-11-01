Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хасан Кануков, Асланбек Мурзабеков и Рамазан Каншоев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 314 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 27 октября власти и силовики назвали имена как минимум 311 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Хасан Кануков и Асланбек Мурзабеков убиты в военной операции, сообщила администрация Баксана, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Также власти ранее сообщали, что в военной операции убит Рамазан Каншоев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 314 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 301 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".