Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции
Хасан Кануков, Асланбек Мурзабеков и Рамазан Каншоев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 314 бойцов из Кабардино-Балкарии.
Как писал "Кавказский узел", к 27 октября власти и силовики назвали имена как минимум 311 бойцов из Кабардино-Балкарии.
Хасан Кануков и Асланбек Мурзабеков убиты в военной операции, сообщила администрация Баксана, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.
Также власти ранее сообщали, что в военной операции убит Рамазан Каншоев.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 314 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 301 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
