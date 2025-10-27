Военный из Кабардино-Балкарии убит в Курской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Курбанов из Нальчика убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 311 комбатантов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 310 военных из Кабардино-Балкарии.

В нальчикской школе № 9 открыта мемориальная доска с именем выпускника, убитого на украинском фронте, сообщила администрация города на своей странице во "ВКонтакте".

Михаил Курбанов закончил школу в 2015 году, тогда же поступил в Казанское высшее танковое командное училище, а после окончания учебы в 2019 году распределился в 155 бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцирующуюся во Владивостоке.

"В ночь с 12 на 13 декабря 2024 года гвардии капитан Курбанов Михаил Артурович погиб, выполняя со своим экипажем боевое задание на линии боевого соприкосновения в районе поселка Новомихайловка Курской области", - говорится в сообщении чиновников.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 311 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 298 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".