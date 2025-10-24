×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:20, 24 октября 2025

Двое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурат Хачетлов и Артур Сабанчиев из Лескенского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 310 комбатантов из Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", к 21 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 308 военных из Кабардино-Балкарии. 

В зоне военных действий на Украине убиты два военных из Кабардино-Балкарии, ефрейтор Мурат Альбиянович Хачетлов и рядовой Артур Муадович Сабанчиев. Оба военных награждены посмертно орденами Мужества, отчиталась администрация Лескенского района в своем Telegram-канале. 

Возраст убитых военнослужащих и детали их биографий в публикации не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 310 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 297 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:48, 24 октября 2025
Отца погибшего военного оштрафовали за дискредитацию армии на Кубани
15:59, 24 октября 2025
Возобновлена подача света в дома жителей Новошахтинска
12:08, 24 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит на Украине
09:31, 24 октября 2025
Три аэропорта в городах ЮФО возобновили работу
07:13, 24 октября 2025
Около 1500 человек остается без электричества в Новошахтинске после атаки БПЛА
06:40, 24 октября 2025
Массовая атака дронов отражена в Ростовской области
Все события дня
Новости
14:03, 24 октября 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы
Нападение на силовиков в Нальчике. 4 июля 2025 г. Скриншот видео t.me/breakingmash
18:07, 23 октября 2025
Дошло до суда дело о нападении на силовиков в Нальчике
03:56, 23 октября 2025
Лариса Тупцокова сообщила о допросах родных и обысках в их доме
Человек со смартфоном в руках. Фото: Jonas Leupe / Unsplash.com
01:50, 23 октября 2025
Telegram и WhatsApp* на юге России заблокированы властями
Военнослужащий. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
16:54, 22 октября 2025
Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за уход из части
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
11:47, 20 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Окна без света. Новостройки, в которых не живут
Фото
15:21, 16 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Медсестру из Нальчика уличили в краже лекарств
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Возвращение семей в Ходжалинский район. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/video/276395
24 октября 2025, 16:58
26 азербайджанских семей возвращены в сёла Ходжалинского района

Уборка мазута на Кубани. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14316?single
24 октября 2025, 13:07
Муниципальные чиновники подключились к уборке выбросов мазута на Кубани

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
24 октября 2025, 03:30
Суд в Баку повторно запретил арестованной журналистке выйти замуж

Манекены с женскими головными платками. Фото: ALEKSEI MAKAREVICH / Unsplash.com
24 октября 2025, 00:46
Помощник Кадырова пообещал "беседы" чеченкам без головных платков

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше