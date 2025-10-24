Двое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурат Хачетлов и Артур Сабанчиев из Лескенского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 310 комбатантов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 21 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 308 военных из Кабардино-Балкарии.

В зоне военных действий на Украине убиты два военных из Кабардино-Балкарии, ефрейтор Мурат Альбиянович Хачетлов и рядовой Артур Муадович Сабанчиев. Оба военных награждены посмертно орденами Мужества, отчиталась администрация Лескенского района в своем Telegram-канале.



Возраст убитых военнослужащих и детали их биографий в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 310 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 297 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".