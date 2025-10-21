×

Главная   /   Лента новостей
22:39, 21 октября 2025

Военный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беслан Дугоев из Черекского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 308 бойцов из Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", к 21 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 307 военных из Кабардино-Балкарии. 

В сельской школе Верхней Жемталы открыли мемориальную доску Беслану Дугоеву, сообщила сегодня администрация Черекского района.

Возраст убитого бойца и детали его биографии в публикации не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 308 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 293 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
