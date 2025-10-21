Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Зобов из Баксана убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 307 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 17 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 306 военных из Кабардино-Балкарии.

"С военным комиссаром городского округа Баксан, Баксанского и Зольского районов Алимом Шикабаховым и работниками местной администрации городского округа Баксан встретились с родственниками участника специальной военной операции Владимира Зобова. Указом Президента орденом Мужества (посмертно) награжден Владимир Юрьевич Зобов", - сообщил сегодня глава администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов в своем Telegram-канале.

Возраст убитого бойца и детали его биографии в публикации чиновника не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 307 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 293 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".