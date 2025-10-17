Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тахир Геккиев и Андрей Гребенщиков из Эльбрусского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 306 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 304 военных из Кабардино-Балкарии.

Имена еще двух убитых на Украине военнослужащих из Кабардино-Балкарии стали известны из отчета администрации Эльбрусского района о передаче их родственникам посмертных наград.

Тахир Геккиев и Андрей Гребенщиков посмертно награждены орденами Мужества, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. Возраст убитых бойцов и детали их биографий в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 306 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 293 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

