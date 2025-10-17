×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
00:47, 17 октября 2025

Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тахир Геккиев и Андрей Гребенщиков из Эльбрусского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 306 бойцов из Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", к 16 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 304 военных из Кабардино-Балкарии. 

Имена еще двух убитых на Украине военнослужащих из Кабардино-Балкарии стали известны из отчета администрации Эльбрусского района о передаче их родственникам посмертных наград. 

Тахир Геккиев и Андрей Гребенщиков посмертно награждены орденами Мужества, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. Возраст убитых бойцов и детали их биографий в публикации чиновников не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 306 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 293 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

