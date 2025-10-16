×

02:51, 16 октября 2025

Названы имена шести убитых военных из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Агов, Ислам Дугужев, Ахъед Хатков и еще трое военных из Зольского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 304 бойцов из Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", к 16 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 298 военных из Кабардино-Балкарии. 

Имена сразу шести убитых на Украине военнослужащих обнародовала администрация Зольского района Кабардино-Балкарии, отчитываясь о вручении посмертных наград их родственникам. 

Посмертно награждены орденами Мужества Руслан Агов, Ислам Дугужев, Резуан Карданов, Руслан Жигатов, Ахъед Хатков и Ризуан Кушхов, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета вечером 15 октября. 

Возраст и детали биографий убитых в сообщении чиновников не названы. Согласно открытым данным, полный тезка Руслана Жигатова, также житель Кабардино-Балкарии, в августе 2024 года был приговорен Кисловодским городским судом к девяти строгого режима за убийство.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 304 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 291 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше