Главная   /   Лента новостей
18:18, 15 октября 2025

Боец из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Перков из Прохладного убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 298 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 297 военных из Кабардино-Балкарии. 

Сергей Перков родился в Кисловодске, а позже переехал в город Прохладный. Получив среднее образование, поступил в Волгоградский институт. Отправился в зону СВО в сентябре 2022 года. Награжден "Орденом Мужества" посмертно, информирует 15 октября официальный канал филиала фонда "Защитники Отечества" в КБР о состоявшемся торжественном открытии постоянной фотоэкспозиции "Отец солдата" . 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 298 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 285 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: Кавказский узел

