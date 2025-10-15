Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

Аслан Дударов из Баксана убит в зоне боевых действий, его земляк числится пропавшим без вести. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 297 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 296 военных из Кабардино-Балкарии.

Имя убитого на Украине военнослужащего из Кабардино-Балкарии назвала 14 октября администрация Баксана, отчитавшись о вручении его родным посмертной награды. Аслан Дударов посмертно награжден медалью Суворова, указ о его награждении был подписан в августе, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Одновременно с передачей медали семье Дударова чиновники вручили медаль “За отвагу” родственникам баксанца Астемира Гендугова, который числится пропавшими без вести. Указ о его награждении был подписан еще в январе, следует из публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 296 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 284 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".