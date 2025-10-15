×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:57, 15 октября 2025

Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Дударов из Баксана убит в зоне боевых действий, его земляк числится пропавшим без вести. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 297 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 октября убитыми на Украине были официально признаны как минимум 296 военных из Кабардино-Балкарии. 

Имя убитого на Украине военнослужащего из Кабардино-Балкарии назвала 14 октября администрация Баксана, отчитавшись о вручении его родным посмертной награды. Аслан Дударов посмертно награжден медалью Суворова, указ о его награждении был подписан в августе, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Одновременно с передачей медали семье Дударова чиновники вручили медаль “За отвагу” родственникам баксанца Астемира Гендугова, который числится пропавшими без вести. Указ о его награждении был подписан еще в январе, следует из публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 296 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 284 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:19, 14 октября 2025
Бастрыкин заинтересовался затопленной улицей в поселке Дагестана
22:29, 14 октября 2025
Рамиз Мехтиев обвинен в Азербайджане в государственной измене
18:47, 14 октября 2025
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
15:54, 14 октября 2025
Военный из Камышина убит в боевых действиях
11:56, 14 октября 2025
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
08:54, 14 октября 2025
Три беспилотника сбиты над Черным морем
Все события дня
Новости
Kadyrov, Elbrus, Derbent Fortress, 500 rubles. Illustration created by the "Caucasian Knot" using AI in the Copilot program.
04:52, 14 октября 2025
Аналитики оценили накал страстей на Кавказе при голосовании за дизайн 500-рублевой купюры
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
Akhmed Dudayev. Photo: https://grozny.tv/news/main/41016
03:06, 12 октября 2025
Дудаев обвинил Центробанк в создании препятствий для голосования за "Грозный-Сити"
22:26, 10 октября 2025
Балкарский активист оштрафован за разжигание ненависти к черкесам
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Последние записи в блогах
Фото
16:06, 13 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
13 октября. Один из самых черных дней в истории Кабардино-Балкарии
Фото
14:27, 8 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Наследственное дело. Справедливость торжествовала недолго
Фото
09:24, 6 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Бесследное исчезновение. Почему не искали пропавшего бизнесмена
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Элина Валтонен рядом с протестующими на проспекте Руставели. Фото: Giorgi Zhamerashvili / Publika
14 октября 2025, 22:59
Делегация ОБСЕ пришла на акцию протеста у парламента Грузии

Хадиджа Исмайлова. Скриншот видео https://www.youtube.com/live/wv2128NAuxA
14 октября 2025, 19:58
ЕСПЧ назначил компенсацию Хадидже Исмайловой

Андрей Марченко (слева) и Виктор Момотов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Фото: @marton1881, Пресс-служба Совета Федерации России
14 октября 2025, 17:59
Суд в Москве конфисковал имущество Момотова и Марченко

Протест на проспекте Руставели. Фото: Keto Mikadze / Publika
13 октября 2025, 22:11
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 320 дней подряд

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше