11:56, 14 октября 2025

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурат Бугов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 296 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 295 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Бронежилет. Иллюстрация создана
05:18 13.10.2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
Официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции 7659 бойцов с юга России, в том числе 3796 - из СКФО и 3863 - из ЮФО.

В военной операции погиб Мурат Бугов, в Шордаковской школе прошла церемония открытия стенда памяти бойца, сообщила 13 октября в своем телеграм-канале администрация Зольского района. Подробности биографии и гибели Бугова в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 296 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 283 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

