Трое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО

Анатолий Васильченко, Денис Шевцов и Александр Тонкачев из Прохладного убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 295 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7550 бойцов с юга России, в том числе 292 - из Кабардино-Балкарии.

В администрации города Прохладный прошла встреча с родными военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Орденами Мужества (посмертно) награждены Анатолий Васильченко и Денис Шевцов, медалью Суворова (посмертно) награжден Александр Тонкачев. Награды были переданы родным и близким погибших Героев, сообщает Филиал фонда «Защитники Отечества» в КБР в своем Telegram-канале. Возраст и другие биографические данные убитого чиновники не обнародовали.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 295 военнослужащих из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 282 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в зоне военных действий на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".