Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Станислав Коваленко из Майского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 292 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 6 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7550 бойцов с юга России, в том числе 291 - из Кабардино-Балкарии.

Имя очередного убитого на Украине военного из Кабардино-Балкарии назвала 9 октября глава Майского района республики Татьяна Саенко, отчитавшись о вручении его семье посмертной награды.

Станислав Коваленко посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст и другие биографические данные убитого чиновники не обнародовали.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 292 военнослужащих из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 279 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в зоне военных действий на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".