Главная   /   Лента новостей
09:59, 1 ноября 2025

Боец из Хасавюрта убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Батыр Исмаилов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 1639 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 31 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1638 бойцов из Дагестана.

Спецоперация на Украине. Скриншот видео: Минобороны России
11:12 28.10.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7800
Не менее 3857 бойцов из СКФО и 3943 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции погиб военнослужащий Батыр Исмаилов, его родственникам передан орден Мужества, сообщила 29 октября на своем сайте администрация Хасавюрта. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1639 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

