Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
Военные сбили беспилотники в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", губернатор Ставрополья сообщил сегодня ночью о нейтрализации нескольких беспилотников, которые пытались атаковать промышленную зону в Буденновске. По его словам, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений не было.
Дежурными средствами ПВО ночью перехвачены и уничтожены беспилотники в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил в 05.40 мск в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. "Обошлось без пострадавших и последствий на земле", - написал он.
Напомним, 21 октября в Ростове-на-Дону на два частных дома упал дрон, пострадали два человека. В Батайске в результате атаки были повреждены 131 квартира в восьми жилых домах, 41 автомобиль, семь торговых павильонов и частный медцентр. К 27 октября властям поступило более 200 заявлений на выплаты от пострадавших.
