Несколько беспилотников сбиты над Ставропольским краем

Отражена воздушная атака на промзону Буденновска, нейтрализованы несколько беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", угроза беспилотной опасности объявлена сегодня ночью в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил сегодня в 04.10 мск в своем телеграм-канале о нейтрализации нескольких беспилотников, которые пытались атаковать промышленную зону в Буденновске.

По его словам, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На месте падения беспилотников уже работают оперативные службы.

Сообщение о попытке атаковать промзону Буденновска Владимиров опубликовал спустя десять минут после сообщения об отбое беспилотной опасности.