04:35, 29 октября 2025

Несколько беспилотников сбиты над Ставропольским краем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отражена воздушная атака на промзону Буденновска, нейтрализованы несколько беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", угроза беспилотной опасности объявлена сегодня ночью в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил сегодня в 04.10 мск в своем телеграм-канале о нейтрализации нескольких беспилотников, которые пытались атаковать промышленную зону в Буденновске.

По его словам, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На месте падения беспилотников уже работают оперативные службы.

Сообщение о попытке атаковать промзону Буденновска Владимиров опубликовал спустя десять минут после сообщения об отбое беспилотной опасности.

Автор: "Кавказский узел"

