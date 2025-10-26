Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за уход из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии Станислава Погорелова, признав его виновным в уклонении от службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Погорелов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Погорелов "23 августа 2024 г. в период мобилизации" без уважительных причин не явился на службу в войсковую часть в Моздоке.

"29 июля 2025 г. Погорелов был обнаружен в с. Комарово Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания разыскивавшим его за уклонение от военной службы сотрудником полиции, а с 23 августа 2024 г. до 29 июля 2025 г. проводил время по своему усмотрению", - говорится в публикации.

В суде Погорелов признал вину. "Установлено, что Погорелов осужден по вступившему в законную силу 28 августа 2025 г. приговору Нальчикского гарнизонного военного суда от 12 августа 2025 г. по ч. 5 ст. 337 УК РФ к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, по которому судимость не снята и не погашена. Таким образом, с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого Погорелова, подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде реального лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима", - сообщил суд.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, обновленной 25 октября, подсудимый – Станислав Погорелов. Дело было передано судье 15 октября, и на первом же заседании 23 октября вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".