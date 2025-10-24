Кадыров отчитался о новой отправке группы бойцов на фронт

Третья с начала октября группа военнослужащих-добровольцев отправлена из Грозного в зону боевых действий на Украине после подготовки в университете спецназа в Гудермесе.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине, последний такой отчет Рамзан Кадыров опубликовал 15 октября. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлен 61 221 боец, из них 22 321 — добровольцы, при этом в зоне боевых действий находятся 13 тысяч бойцов, отчитался 5 августа Рамзан Кадыров.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Новая группа добровольцев отправлена из аэропорта Грозного в зону военных действий на Украине. В составе группы есть бойцы из Чечни и других российских регионов, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, каждый участник группы "экипирован по последнему слову" за счет "значительного вклада" фонда имени Ахмата Кадырова. Этот же фонд оплачивал желающим присоединиться к спецназу "Ахмат" проезд до Гудермеса и все расходы на проживание во время подготовке на базе Российского университета спецназа имени Путина.

“Для многих это уже не первый боевой выезд”, - утверждается в публикации Кадырова. Численность отправленной группы он не назвал; судя по кадрам, она насчитывала примерно 80 человек.

В коротком видео, которым сопровождается пост, есть фрагмент напутственного слова, которое произнес перед собранными на взлетном поле бойцами глава правительства Чечни Магомед Даудов. Несколько бойцов перед камерой хвалят на русском и чеченском языках подготовку, экипировку и другое обеспечение, включая “очень вкусную еду”.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

"Кавказский узел" писал, что жителей Чечни принудительно отправляют на Украину в качестве наказания за употребление алкоголя, наркотиков и мелкие правонарушения. Эту информацию в октябре в очередной раз подтвердили правозащитники. Ее также ранее озвучит предприниматель Асланбек Ахметханов, указав, что отправка на фронт правонарушителей - "это наказание такое".

Молодых людей в Чечне принуждают заключать контракты с Минобороны, сообщил в июле "Кавказскому узлу" администратор телеграм-канала NIYSO, публикующего свидетельства нарушений прав человека в республике. "Иногда это подается как "профилактическое задержание". Молодого человека задерживают за что-то незначительное: подозрение в наркотиках, неподчинение, подписка "не на те паблики". В отделении начинают "работать" - обещают закрыть дело, если подпишет контракт. В ход идут угрозы семье, разговоры с родителями, давление через старейшин", - рассказал он.

14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных.