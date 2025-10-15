×

Кавказский узел

19:09, 15 октября 2025

Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО

Бойцы перед вылетом из Грозного. 15 октября 2025 г. Фото: Telegram-канал Kadyrov_95

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, вылетела из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлен 61 221 боец, из них 22 321 — добровольцы, при этом в зоне боевых действий находятся 13 тысяч бойцов, отчитался 5 августа Рамзан Кадыров.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Очередная группа бойцов вылетела спецбортом в зону СВО. Рейс отправился из аэропорта Грозного. "Среди добровольцев - как жители ЧР, так и из других регионов нашей страны. Для некоторых это не первый выезд в зону проведения СВО", - сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Каждый из бойцов прошёл ускоренный курс боевой подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, добавил глава региона.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

