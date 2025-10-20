Военнослужащий осужден в Нальчике за уход из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии Акромата Берсанова-Цароева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Берсанов-Цароев признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Берсанов-Цароев без уважительных причин "15 апреля 2025 г. в период мобилизации не явился к установленному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в Тверской области".

Проводил время по своему усмотрению по месту жительства

"20 июня 2025 г. Берсанов-Цароев добровольно прибыл в воинскую часть, дислоцированную в Республике Ингушетия, а с 15 апреля до 20 июня 2025 г. проводил время по своему усмотрению по месту жительства и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

Подсудимый признал вину "и высказал сожаление о содеянном". Суд обратил внимание, что ранее Берсанов-Цароев был осужден двумя судами в Ингушетии "за совершение ряда преступлений, наказание по которым не отбыл".

"Путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору Берсанову-Цароеву назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 1 месяц в исправительной колонии общего режима", - отмечается в публикации.

Имя подсудимого пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Акромат Берсанов-Цароев. Карточка обновлена 18 октября. В ней указано, что дело было передано судье 6 октября, и на первом же заседании 15 октября был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".