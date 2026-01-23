×

05:43, 23 января 2026

Военнослужащий в Нальчике получил срок за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к одному году колонии Адама Евлоева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Евлоев признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Евлоев без уважительных причин "7 ноября 2025 года, то есть в период мобилизации" не явился к установленному времени на службу в воинскую часть.

"18 ноября Евлоев добровольно прибыл в военный следственный отдел в станице Троицкая Сунженского района Ингушетии, а с 7 до 18 ноября 2025 года проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В судебном заседании Евлоев виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в исправительной колонии общего режима.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Адам Евлоев. Дело поступило в суд 16 января, приговор был вынесен 22 января.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше