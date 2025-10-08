×

06:34, 8 октября 2025

Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Богданов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1402 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1401 бойца из Волгоградской области.

В военной операции погиб 39-летний Николай Богданов из Новоаннинского района, сообщило 1 октября издание «Волгоградская правда.ру», среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

Богданов подписал контракт с Минобороны в ноябре 2024 года, в зоне СВО служил старшим механиком-водителем. "Он погиб 27 февраля в районе Белогоровки на территории Украины", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1402 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

