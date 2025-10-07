19 военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Среднеахтубинском районе переданы награды родственникам 19 бойцов, убитых в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1401 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1382 бойцов из Волгоградской области.

В администрации Среднеахтубинского района переданы награды родственникам 19 бойцов, убитых в военной операции, сообщил 6 октября в своем телеграм-канале глава района.

"Орденом Мужества (посмертно) награждены рядовые Николай Агафонов, Александр Патин, Роман Илюшин, Алексей Назаров, Светослав Чибриков, Вячеслав Чеботарев, Теймур Исрафилов, Андрей Емельянов, Руслан Магомадов, ефрейторы Илья Костин, Виктор Цой, Роман Морозов, Николай Мехоношин, Михаил Нелепников, сержанты Евгений Бессалов, Роман Роньшин. Медалью Суворова (посмертно) рядовые Юрий Фролов, Максим Ганьжин, Александр Добоничев", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1401 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

