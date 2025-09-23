20 азербайджанских семей вернулись в Лачин

В Лачин возвращены 86 человек из 20 азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", возвращение в Лачин семей вынужденных переселенцев началось в мае 2023 года. Ранее, в августе 2022 года, азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Лачинского района.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль часть территории Карабаха. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Лачин выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев - 20 семей (86 человек), сообщает Report.

Эти семьи были временно расселены в различных регионах Азербайджана, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Trend.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Запущено автобусное сообщение между Баку и Лачином Первый автобус совершил прямой рейс из Баку в Лачин, регулярное автобусное сообщение запущено в рамках программы властей Азербайджана "Большое возвращение".

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.