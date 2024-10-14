Запущено автобусное сообщение между Баку и Лачином

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Первый автобус совершил прямой рейс из Баку в Лачин, регулярное автобусное сообщение запущено в рамках программы властей Азербайджана "Большое возвращение".

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля в Лачин вернулись 552 семьи (2031 человек) вынужденных переселенцев. 11 сентября власти сообщили о том, что в Лачин вернулись еще 18 семей переселенцев, которые покинули город во время карабахского конфликта. Общее число вернувшихся горожан достигло 2090.

Жители Лачина вынужденно покинули город в 1990-х годах после начала первой карабахской войны. Они жили в Баку, Сумгаите, Апшеронском и Бардинском районах. Возвращение в город семей вынужденных переселенцев началось в мае 2023 года. Ранее, в августе 2022 года, азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Лачинского района.

13 октября стартовало автобусное сообщение между Баку и Лачином, первый рейс совершил прямой автобус, пишет Oxu.az.

Автобус выехал от Бакинского международного автовокзала в 16.00 по местному времени (15.00 мск), он делает остановку в селе Агалы Зангиланского района. Стоимость проезда в одну сторону - 16,2 маната (около 10 долларов), билет до Агалы обойдется в 13,9 маната (около 8 долларов).

Автобусное сообщение запущено в рамках программы "Большое возвращение", которая была запущена в конце 2022 года. Она подразумевает, в частности, открытие регулярного автобусного сообщения с территориями, перешедшими под контроль Азербайджана. В сентябре в рамках этой программы было запущено автобусное сообщение с Ходжалы, Ханкенди и Шушой, сообщает News.day.az.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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