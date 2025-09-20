Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

Автандил Габараев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 486 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 18 сентября официально признаны убитыми как минимум 485 бойцов из Северной Осетии.

Автандил Габараев убит в боевых действиях на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Ардонского района, анонсировав дату похорон.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 486 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.