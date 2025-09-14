Контрактник из Петрова Вала убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вадим Лесников убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1333 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1332 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350 Не менее 3658 бойцов из СКФО и 3698 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Вадим Лесников, 2002 года рождения, сообщила 11 сентября на своей странице во "Вконтакте" государственная школа № 31 города Петров Вал.

Лесников окончил эту школу в 2018 году и заключил контракт с Минобороны, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1333 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.