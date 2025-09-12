×

Кавказский узел

09:59, 12 сентября 2025

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

Виталий Вершинин. Скриншот публикации администрации Руднянского района https://t.me/moya_rudnya/1513

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Вершинин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1332 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1331 бойца из Волгоградской области.

Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966 Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350

В военной операции убит Виталий Вершинин, 1992 года рождения, сообщила 10 сентября в своем телеграм-канале администрация Руднянского района. Подробностей биографии и гибели бойца администрация не привела, отметив лишь, что тот был убит еще "15 октября  2024 года при выполнении боевой задачи".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1332 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

