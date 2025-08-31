×

09:47, 31 августа 2025

Боец из Южной Осетии убит на Украине

В Цхинвале простились с погибших в зоне СВО Григорием Цховребовым. Фото с сайта государственного информационного "Рес". https://cominf.org/node/1166564847

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Южной Осетии Григорий Цховребов убит в зоне СВО. С начала операции на Украине убиты как минимум 30 бойцов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня стало известно о том, что в зоне СВО убит житель Южной Осетии Алан Плиев, он стал как минимум 29 бойцом из Южной Осетии, убитым на Украине.

В Цхинвале прошли похороны бойца Григория Цховребова с позывным "Гриня", который был убит в ходе специальной военной операции, он служил в рядах полка имени дважды героя Советского Союза Иссы Плиева, пишет 30 августа государственной информационное агентство "Рес".

На церемонии прощания с Цховребовым присутствовали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель парламента Алан Маргиев, временный поверенный вы делах России в Южной Осетии Денис Федоров и другие официальные лица. 

Цховребов посмертно награжден медалью "Защитнику Отечества".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды и мемориальные доски не гарантируют семьям убитых поддержку государства после потери кормильцев, отмечается в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

