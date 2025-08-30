Сотрудники Унцукульской больницы добились нормализации подачи электричества

После обращения сотрудников Унцукульской больницы к властям в связи с отключениями электричества подача электроэнергии была восстановлена, рассказали местные жители. Перебои со светом во много связаны с майнингом, считают они.

Как писал «Кавказский узел», регулярные отключения электричества парализуют работу поликлиники Центральной районной больницы в

Унцукульском районе, которая полностью ведется в электронном виде. Сотрудники больницы обратились к руководству района, "Россетей" и депутатам районного собрания и парламента Дагестана с просьбой прекратить отключения.

"За последние два-три месяца в больнице регулярно отключают свет без предупреждения. Это стало нормой работы электросетей. Вся работа поликлиники парализуется, так как все заключения, карты, направления выдаются только в электронном виде», - сказано в обращении.

Сотрудник медучреждения на правах анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что частые сбои в электроснабжении ограничивают возможности работы: нет возможности вовремя выписывать больничные листы, вести полноценный учет пациентов в реальном времени. Врачи вынуждены принимать пациентов в «ручном режиме», а затем, после восстановления электроснабжения, вводить всю информацию в систему, что увеличивает нагрузку и снижает эффективность работы.

Представители «Дагэнерго» отреагировали на обращение, подача электроэнергии была восстановлена, сообщил он.

Главный врач Унцукульской ЦРБ Айшат Магомедова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что электроснабжение в данное время

восстановлено, причиной отключений, по словам энергетиков, был неисправный трансформатор. "Вести прием и оказывать необходимую помощь врачи без света могут, отсутствие электричества сказывается только на внесении необходимой информации в электронную систему», - сообщила Магомедова.

Она добавила, что на операциях и другой экстренной медицинской помощи перебои со светом не сказываются, так как в больнице установлен генератор.

Единый контакт-центр «Дагэнерго» сообщил 28 августа в своем Telegram-канале, что в связи с распространением в социальных сетях сообщений о ситуации с электроснабжением в Унцукульском районе для выяснения обстоятельств на место прибыли специалисты районного отделения электрических сетей. "Осмотр электрооборудования показал, что напряжение соответствует норме, техника исправна, а мощности трансформаторов достаточно для стабильного электроснабжения медицинского учреждения. Руководство РЭС подтвердило, что ситуация находится под контролем и все обращения будут оперативно обрабатываться специалистами. Администрации больницы рекомендовано своевременно сообщать в Унцукульское отделение Гумбетовских РЭС, обслуживающее данную территорию, о всех сбоях в работе электросети», - говорится в публикации.

Житель Унцукуля Расул сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что отключения света в селе и в районе наблюдаются часто. На получении медицинской помощи это сказывается не так сильно, уточнил он.

«Учитывая, что в селе отсутствует природный газ, перебои со светом сказываются на жизни людей. Не бывает мобильного интернета, сотовая связь внутри села работает с перебоями, портятся продукты в холодильнике, магазинах», - рассказал мужчина.

Житель Унцукульского района Магомедсалам рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в селах района часты перебои со светом, по

информации местных жителей, они могут быть связаны с передачей местных электросетей другому поставщику, и незаконным майнингом.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее поручил проверить Унцукульские РЭС и восстановить порядок, сообщил Telegram-канал администрации главы Дагестана. По словам Меликова, жители связали задержку в восстановлении подачи электроэнергии с передачей местных сетей Гумбетовским РЭС и увольнением сотрудников, потребовав отменить объединение.

"Главной причиной оптимизации местной организации, по данным «Дагэнерго», стала неэффективная работа: в Унцукуле – 80% потерь энергии при сборе платежей лишь 53%. Ситуацию усугубляет незаконный майнинг. На сегодня из 38 сотрудников 35 уволились, отказавшись работать под новым названием, а их действия, включая самовольные отключения, мешали ремонту. Средства за 80% электроэнергии не доходили до «Дагэнерго», хотя местные жители платили за услуги. Вместо помощи аварийным бригадам – митинги. Прошу проверить всех сотрудников, включая уволившихся и сокращенного. Результаты аудита должны стать публичными», –приводятся слова Меликова в сообщении от 5 августа.

Ранее бывший руководитель «Дагэнерго» Арсен Гаджиев рассказал причину перегрузки энергосетей в Унцукульском районе. «Мы выбрали два села для проверки: Балахани и Майданское в Унцукульском районе. Это обычные дагестанские сёла, где жители часто жалуются на перебои с электричеством и требуют решения проблемы. В последние два года трансформаторная подстанция 110 кВ «Майданское» перегружена на 60%. Существенный рост потребления фиксируется и на подстанции 110 кВ «Новый Ирганай». Мы провели простую, но наглядную проверку: на короткое время отключили интернет в этих сёлах при поддержке Ассоциации провайдеров и операторов сотовой связи, а затем измерили нагрузку на энергосеть. Результаты нас шокировали. Как только интернет был отключён, нагрузка на сеть снизилась на 3,2 мегаватта. По расчётам специалистов, это означает, что в этих двух сёлах могут работать порядка 900 майнинговых аппаратов. Для понимания: 3,2 мегаватта – это мощность, которая может обеспечивать энергоснабжением до 1500 домов. В этих сёлах зарегистрировано 849 лицевых счетов (домохозяйств). Однако подстанция обслуживает не только эти дома, но и майнинговое оборудование, которое по потреблению эквивалентно мощности, необходимой для 1 500 домов. Это и приводит к низкому напряжению и частым отключениям», - заявил Гаджиев в своем Telegram-канале 24 марта.

В мае 2025 года в частном доме села Унцукуль Унцукульского района Дагестана выявили незаконную майнинг-ферму, ущерб от хищения электроэнергии, по предварительным данным, составил 702 тыс. кВт/ч. Об этом сообщил в Telegram-канал Минэнерго Дагестана. По данным ведомства, в ходе рейда было обнаружено 95 устройств для добычи криптовалюты, работавших с незаконным подключением к электросети.

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что Федеральный закон "Об электроэнергетике" требует бесперебойного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения, в частности первой категории надежности. К ним относятся медицинские учреждения, насосные станции водоснабжения и водоотведения, котельные и аварийные службы. "У врачей нет прямых правовых механизмов для снижения нормативов при частых отключениях электроэнергии, так как требования к медучреждениям установлены санитарными правилами и государственными стандартами. В таких ситуациях медицинские организации обязаны иметь резервные источники питания для обеспечения непрерывности работы оборудования и сохранения лекарств, в том числе иммунобиологических препаратов. В подобных случаях они должны незамедлительно обращаться в свои вышестоящие инстанции и прокуратуру для исправления ситуации», - считает юрист.

"Кавказский узел" писал, что вечером 10 августа из-за непогоды было нарушено энергоснабжение Махачкалы, Каспийска, а также сел Унцукульского и Буйнакского районов. Спустя непродолжительное время подача электричества потребителям в Буйнакском районе и частично в Махачкале была восстановлена. К 12 августа энергетики сообщили о возобновлении подачи электричества.

