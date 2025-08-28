Сотрудники дагестанской поликлиники пожаловались на отключения электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Регулярные отключения электричества парализуют работу Центральной районной больницы в Унцукульском районе, которая полностью ведется в электронном виде. Сотрудники больницы обратились к депутатам и Россетям с просьбой прекратить отключения.

Сотрудники Унцукульской Центральной районной больницы обратились к руководству района, "Россетей" и депутатам районного собрания и парламента Дагестана в связи с отключениями электроэнергии. "За последние два-три месяца в больнице регулярно отключают свет, без предупреждения. Это стало нормой работы электросетей. Вся работа поликлиники парализуется, - так как все заключения, карты, направления выдаются только в электронном виде , работа учреждения. "Мы не выполнили ни один показатель. который от нас требуют федеральные проекты", - заявили они на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Тут Дагестан", на который подписаны 265 тысяч человек, и призвали разобраться с подачей электричества в медучреждение.

"Сотрудники правы. Вся работа компьютерная. Требования-то у наших руководителей больший, а условия создать - не их забота получается. Не отразил работу электронно - значит и вовсе не работал, значит нет зарплаты", - прокомментировал пользователь T-90.

"Кавказский узел" писал, что вечером 10 августа из-за непогоды было нарушено энергоснабжение Махачкалы, Каспийска, а также сел Унцукульского и Буйнакского районов. Спустя непродолжительное время подача электричества потребителям в Буйнакском районе и частично в Махачкале была восстановлена. К 12 августа энергетики сообщили о возобновлении подачи электричества.

