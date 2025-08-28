Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Маршенкулов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 285 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Старшина Руслан Маршенкулов, уроженец селения Заюково убит в ходе боевых действий на Украине. Руслан Маршенкулов родился 5 июня 1982 года в селении Заюково. Позднее жил в Москве. В октябре 2024 года отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщает Администрация Баксанского района в Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 284 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 270 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.